وزير النقل يجدد الثقة بالمهندس محمد عامر رئيسا للسكة الحديد لمدة عام

كتب سيد الخلفاوى

وافق الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل على تجديد الثقة للمهندس محمد عامر رئيسا للهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة عام كامل.

واوضح الوزير أثناء حضوره مأدبة افطار شهر رمضان المعظم اليوم الاربعاء بشركة ايرماس المتخصصة فى عمرة وصيانة الجرارات والمملوكة بالكامل لهيئة السكة الحديد .

كما قام بتكريم بعض العاملين المتميزين ، ليكونوا نموذجا يحتزى به امام زؤملاهم .

وتناول وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد وقيادات السكة الحديد، الافطار بمقر شركة ايرماس التابعه لهيئة السكة الحديد والمتخصصة فى صيانة وعمرة أسطول الجرارات .