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وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15%

الأربعاء، 03 أبريل 2024 03:08 م
وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15% صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات  أبريل 2024  من بنك ناصر الاجتماعي بزيادة 15% بانتظام  لليوم الثالث حيث وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بصرف المعاش.

على جانب آخر نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات  انه في حالة الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم ،ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

 







وزارة التضامن

معاشات أبريل 2024

زيادة المعاش 15

موعد صرف المعاش بزيادة 15



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