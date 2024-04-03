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الحكومة: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك من 9 إلى 14 أبريل

الأربعاء، 03 أبريل 2024 04:11 م
الحكومة: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك من 9 إلى 14 أبريل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

فى سياق آخر.. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم

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