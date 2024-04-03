اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 08:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 97 آخرين جراء سلسلة زلازل مدمرة فى تايوان

الأربعاء، 03 أبريل 2024 08:10 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 97 آخرين جراء سلسلة زلازل مدمرة فى تايوان مقياس ريختر ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

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لقى أربعة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، فى سلسلة زلازل قوية ضربت الساحل الشرقى لتايوان، فيما أصيب 97 شخص وفقًا لتقارير صحفية نقلا إدارة الإطفاء في الجزيرة.

ووفقًا للتقارير، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، كانت منطقة درب ديكالون وهي منطقة جذب سياحي الأكثر تضررًا، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون هناك.

ووفقًا لبيانات إدارة الزلازل الصينية، وقع زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة ساحل مقاطعة هواليان في شرق تايوان اليوم الأربعاء. وقالت الإدارة إن الزلزال تلاه أكثر من 11 هزة أرضية بقوة تزيد عن 4 درجات.

في صباح اليوم، سجلت سلسلة من الزلازل القوية قبالة تايوان. وقال متحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أقوى زلزال كان بقوة 7.7 درجة، وتلاه زلزال بقوة 6.6 درجة وهزة أرضية بقوة 6.3 درجة. 







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