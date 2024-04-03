زلزال تايوان.. انقطاع الكهرباء وإخلاء للسكان وسط مخاوف من تسونامى "فيديو"

وكالات الأنباء

أصدرت السلطات التايوانية واليابانية أوامر إخلاء للمناطق الساحلية بعد أن أدى زلزال قوى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية تسونامى.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تصل أمواج ارتفاعها حتى ثلاثة أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان في نحو الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش).

🚨عاجل

تنخفض مستويات المياه على سواحل تايوان مما يشير إلى حدوث تسونامي مدمر قادم. يجري إجلاء الناس الآنpic.twitter.com/O3P5aeDXpD — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) April 3, 2024

وجاء التحذير بعد وقوع زلزال بلغت قوته الأولية 7.5 درجة في المحيط بالقرب من تايوان.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن زلزالا تخطت قوته 7 درجات ضرب العاصمة تايبه صباح اليوم الأربعاء.

وذكر شاهد من رويترز أن الزلزال القوي أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة أجزاء من المدينة.