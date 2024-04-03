اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال تايوان.. انقطاع الكهرباء وإخلاء للسكان وسط مخاوف من تسونامى "فيديو"

الأربعاء، 03 أبريل 2024 09:06 ص
زلزال تايوان.. انقطاع الكهرباء وإخلاء للسكان وسط مخاوف من تسونامى "فيديو" زلزال تايوان
وكالات الأنباء

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أصدرت السلطات التايوانية واليابانية أوامر إخلاء للمناطق الساحلية بعد أن أدى زلزال قوى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية تسونامى.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تصل أمواج ارتفاعها حتى ثلاثة أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان في نحو الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش).

وجاء التحذير بعد وقوع زلزال بلغت قوته الأولية 7.5 درجة في المحيط بالقرب من تايوان.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن زلزالا تخطت قوته 7 درجات ضرب العاصمة تايبه صباح اليوم الأربعاء.

وذكر شاهد من رويترز أن الزلزال القوي أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة أجزاء من المدينة.







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