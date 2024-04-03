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زلزال تايوان.. شاهد لحظة وقوع الهزة الأرضية الأقوى منذ 25 عاما "فيديو"

الأربعاء، 03 أبريل 2024 09:16 ص
زلزال تايوان.. شاهد لحظة وقوع الهزة الأرضية الأقوى منذ 25 عاما "فيديو" زلزال تايوان
كتبت شيماء بهجت

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فى أعنف زلزال يضرب ساحل جزيرة تايوان منذ 25 سنة، لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب المئات حسبما أعلن جهاز الإطفاء الوطنى.

وسجلت الوفيات اليوم الأربعاء، في مقاطعة هوالين مركز زلزال تايوان، إذ قضى ثلاثة من الضحايا على طريق للتنزه والرابع في نفق طريق سريع.

وتخطت  قوة الزلزال 7 درجات ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من تايبيه، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية تسونامي فى جزر جنوب اليابان والفلبين.

وقالت إدارة الطقس المركزية إن الزلزال وقع الساعة 07.58 صباحاً (23.58 بتوقيت جرينتش على عمق 15.5 كيلومتراً قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.

في حين أظهرت بعض اللقطات التي عرضتها القنوات المحلية جسورا تهتز ومباني تنهار في مدينة هوالين القريبة من مركز الزلزال، لافتة إلى أن بعض الأشخاص حوصروا.

بينما وصف هذا الزلزال بأنه الأقوى منذ 25 عاماً، أي منذ 1999 عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمر كلياً أو جزئياً 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.







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