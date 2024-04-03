عالم الزلازل الهولندى تنبأ بزلزال تايوان ويتوقع زيادة الهزات التابعة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

علق عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، على زلزال تايوان العنيف فجر اليوم، مذكّراً بما أشار إليه قبل أيام حول احتمال حدوث زلزال كبير، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة اكس.

وأرفق الخبير الفلكي التغريدة برابط يحوي التحليل التفصيلي للمؤشرات التي سبقت زلزال تايون قال فيها، إن التحليل الكوكبي والزلزالي الجديد يشير وفق الخط البياني الممتد خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير، بحسب شبكة العربية.

كما تابع قائلاً: حذاري.. هناك احتمال واضح استناداً إلى الإحصائيات، لوقوع نشاط زلزالي كبير، متوقعا زيادة زلزالية دون أن يحدد ماهيتها تماماً.

ورأى احتمالية وصول قوة الزلزال إلى 5 - 6 درجات تقريباً، محدداً أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة (نشر الفيديو قبل أسبوع من اليوم).

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، رفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة من 7.5، و لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب المئات حسبما أعلن جهاز الإطفاء الوطنى.

وسجلت الوفيات، في مقاطعة هوالين مركز زلزال تايوان، إذ قضى ثلاثة من الضحايا على طريق للتنزه والرابع في نفق طريق سريع.

وانقطع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من تايبيه، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية تسونامي فى جزر جنوب اليابان والفلبين.

وقالت إدارة الطقس المركزية إن الزلزال وقع الساعة 07.58 صباحاً (23.58 بتوقيت جرينتش على عمق 15.5 كيلومتراً قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.