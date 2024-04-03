زلزال تايوان.. تحذيرات من أمواج تسونامى فى اليابان والفلبين "صور"

وكالات الأنباء

حذرت السلطات التايوانية واليابان والفلبين سكان المناطق الساحلية من خطر حدوث تسونامى، عقب زلزال عنيف تخطت قوته 7 درجات ضرب منطقة بحرية قرب تايوان صباح الأربعاء.

وقال مدير مركز تايبيه لرصد الزلازل وو شين فو للصحافيين، إن هذا أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاماً.

وقال وو إنّ الزلزال قريب من الساحل وضحل، لقد شعر به سكّان تايوان والجزر المجاورة، إنّه الأقوى منذ 25 عاماً، منذ زلزال 1999، الذي بلغت قوته 7.6 درجات وأوقع 2400 قتيل.



زلزال يضرب تايوان

وإثر الزلزال، أصدرت السلطات التايوانية تحذيراً من خطر حدوث تسونامي في المناطق الساحلية.

وقالت السلطات في رسالة تحذيرية تلقّاها السكّان عبر هواتفهم إنّ الزلزال قد يؤدّي إلى حدوث تسونامي يؤثّر على تايوان، لقد تمّ إصدار تحذير من خطر حدوث تسونامي من أجل تذكير سكّان المناطق الساحلية بوجوب توخّي الحذر.



أثار زلزال تايوان

بدورها، أصدرت اليابان تحذيراً من خطر حدوث تسونامي في الجزر الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وفي الفيلبين، أطلقت السلطات تحذيراً من خطر حدوث أمواج تسونامي عالية، وأمرت سكّان العديد من المناطق الساحلية في الأرخبيل بإخلائها.



زلزال

وقال المعهد الوطني لعلم الزلازل في تحذير وجّهه لـ23 مقاطعة، ننصح بشدّة سكّان المناطق الساحلية في المقاطعات التالية بإخلائها فوراً إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق داخلية.

ولا تشمل المقاطعات المعنية بالتحذير العاصمة مانيلا.

ووقع الزلزال تحت البحر قرب تايوان قبيل الساعة التاسعة من صباح الأربعاء بتوقيت طوكيو 00,00 ت ج، بحسب ما أعلنت وكالة الرصد الزلزالي اليابانية، محذّرة من خطر حصول تسونامي في الجزر الجنوبية للأرخبيل.



زلزال يضرب تايوان



وتفاوتت تقديرات قوة الزلزال وفقاً لوكالات الرصد الزلزالي، ففي حين قدّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قوته بـ7.5 درجات، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ قوته بلغت 7.4 درجات، بينما أتى تقدير وكالة الأرصاد الجوية التايوانية أن قوته بلغت 7,2 درجة.

وحدّدت الوكالة مركز الزلزال على عمق ضحل، ما يزيد عامة من قدرته التدميرية، وتبعت الزلال هزّات ارتدادية عديدة.