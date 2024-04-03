الصيام يساعد في خفض الوزن..رمضان فرصتك للتخلص من السمنة "فيديو"

كتبت أمل علام

نشر فيديو "اليوم السابع" بعض النصائح الخاصة بكيفية خفض الوزن خلال الصيام، قال الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الاقليمى للتغذية بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية، في تصريح خاص لــ "اليوم السابع"، إن شهر رمضان شهر مناسب لخفض الوزن، وإذا كان الشخص يعانى من السمنة فان الصيام فرصة كبيرة لخفض الوزن.

وأضاف، لقد ثبت إن الصيام المتقطع يساهم في خفض الوزن، موضحا، إنه يجب أن يتناول الشخص غذاء متوازنا بهدف خفض الوزن، حيث إن معدل احتياج الإنسان 2000 من السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص في اليوم، ولكن ننصح بتناول 3 وجبات في رمضان وجبة الفطار ووجبة بعد صلاة التراويح ووجبة السحور.

كيف يمكن أن نخفض الوزن رمضان شهر مناسب للمحافظة عل صحة الجسم إذا كان يعانى من السمنة، موضحا، إن الصيام المتقطع يساهم في خفض الوزن، وننصح راغبى خفض الوزن بتناول سعرات حرارية في حدود 1500 سعر حرارى فقط في اليوم، ونوصى ب 3 وجبات وجبة الفطار ووجبة بعد صلاة التراويح، ووجبة ثالثة فى السحور حتى يتمكن الصائم من الاستمرار في الصيام.



وقال، إنه يجب أن نقلل من السكريات، ويجب أن نقلل من الكربوهيدرات البسيطة مثل العيش والأرز الأبيض ونزيد من الخضروات والفواكة ويجب أن نعجل الإفطار ونؤخر السحور حتى يتمكن الصائم من الاستمرار في النظام الغذائي لخفض الوزن خلال الصيام .

وأضاف، إن الغذاء المتوازن مهم، ويجب أن نقلل من السكريات ونقلل من الكربوهيدرات، وزيادة كمية الخضروات والفواكه واللحوم إذا كانت مسلوقة أو مشوية، ومنع الأطعمة المقلية، وكلما كانت الأطعمة طازجة يكون أفضل، مع تجنب الزيوت المهدرجة أو السمن الصناعى لأنها مضاف إليها نكهات واصباغ، والبعد عن العيش الأبيض، وأن نتناول العيش الأسمر، ومنع العصائر تماما، لأنها يضاف اليها نكهات وألوان.

