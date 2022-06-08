جدول ريجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد في أسبوع

كتبت فاطمة خليل

الريجيم أو النظام الغذائي هو إحدى خطوات إنقاص الوزن، بجانب ممارسة الرياضة أو النشاط البدنى، ولكن يجب اتباع ريجيم صحيح يضمن توافر كل العناصر الغذائية، والماء جزء مهم من النظام الغذائي، ويجب أن تشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء كل يوم، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد في أسبوع، بحسب موقع جريدة "تايمز أوف إنديا".

وتضمن خطة الريجيم هذه أنك تستهلك الكربوهيدرات المعقدة أثناء اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لمدة سبعة أيام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن الصحي في أسبوع واحد فقط، حيث سوف تفقد 2 كيلو جرام في الأسبوع باتباع خطة الوجبة البسيطة التي تحتوي على 1250 سعرًا حراريًا.

جدول ريجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد



اليوم الإفطار الغداء العشاء الأول نصف كوب بياض بيض مخفوق مع 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون 1 ملعقة صغيرة ريحان مفروم 1 ملعقة صغيرة جبن مبشور ونصف كوب طماطم 1 شريحة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة سلطة مكونة من: 3/4 كوب قمح مطبوخ ، صدر دجاج مشوي 1 ملعقة كبيرة جبن قليل الدسم مكعبات الخضار المشوية 2 ملاعق كبيرة بصل، 1/4 كوب مكعبات كوسة سلمون مشوي 1 كوب أرز مع ملعقة كبيرة لوز محمص 1 كوب سبانخ صغيرة مع 1 ملعقة صغيرة من كل زيت زيتون الثانى 3/4 كوب من دقيق الشوفان مع حليب خالي الدسم فاكهة 1/2 كوب جبن خالي من الدسم مع 1/2 كوب من التوت 1/2 كوب جبن قريش خالي الدسم مع 1/2 كوب صلصة دجاج مشوى 3/4 كوب قرنبيط محمص وبروكلي 3/4 كوب أرز بني الثالث أومليت مكون من 4 بياض بيض و 1 بيضة كاملة 1/4 كوب من البروكلي المفروم مكعبات البصل وعيش الغراب والصلصة سلطة مكونة من 2 كوب خس مفروم ربع دجاج مشوي مع كرفس مفروم ، وعيش الغراب المقطع 1 كوب حليب خالي الدسم زبادى خالي الدسم 1 خرشوف متوسط مطهو على البخار 1/4 كوب حمص الرابع 1 تفاحة + 2 كوب ماء 1 كوب بطيخ + 1-2 كوب ماء 1 طبق سلطة (طماطم ، خيار + بنجر) + 1-2 كوب ماء سمك مشوى 1 كوب مانجو + 2 كوب ماء وعاء من البروكلي المسلوق + 1-2 أكواب من الماء الخامس 2 كوب من الطماطم الناضجة وملعقة صغيرة من جبن البارميزان المبشور 250 جرام لحم (من اختيارك) + 1 طماطم كبيرة و 1/2 كوب فطر مقطع 2 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبروش قليل الدسم شوربة الطماطم (مطهوة في القليل من الزيت / السمن + الملح + الفلفل) سمك السلمون المشوي السادس بيض مسلوق 6 ملاعق فول بدون زيت ثمرة فاكهة برجر نباتي سلطة مصنوعة من: 1 كوب سبانخ صغيرة ملعقتان صغيرتان من جبن البارميزان المبشور، 1 كوب حليب خالي الدسم 1/2 كوب أرز بني كوب زبادي خالى الدسم السابع شريحتان من اللحم المشوى خبز الحبوب الكاملة مع فواكه خالية من السكر سلطة مصنوعة من: 2 كوب سبانخ صغير ، قطع دجاج مشوي 3 شرائح أفوكادو 1 تفاحة لحم مشوى قليل الدسم مع البصل والثوم والفلفل الحلو 1/2 كوب أرز بني 5 شرائح طماطم متوسطة مع 1 ملعقة صغيرة من كل من الزنجبيل المفروم

جدول ريجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد



اليوم الأول

إفطار:

1/2 كوب بياض بيض مخفوق مع 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون 1 ملعقة صغيرة ريحان مفروم

1 ملعقة صغيرة جبن مبشور ونصف كوب طماطم كرزية

1 شريحة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة

غداء:

سلطة مكونة من: 3/4 كوب قمح مطبوخ ، صدر دجاج مشوي

1 ملعقة كبيرة جبن قليل الدسم

مكعبات الخضار المشوية

2 ملاعق كبيرة بصل، 1/4 كوب مكعبات كوسة

وجبة عشاء:

سلمون مشوي

1 كوب أرز مع 1 ملعقة كبيرة لوز محمص

1 كوب سبانخ صغيرة مع 1 ملعقة صغيرة من كل زيت زيتون

اليوم الثانى

إفطار:

3/4 كوب من دقيق الشوفان مع حليب خالي الدسم

فاكهة

غداء :

1/2 كوب جبن خالي من الدسم مع 1/2 كوب من التوت

1/2 كوب جبن قريش خالي الدسم مع 1/2 كوب صلصة

دجاج مشوى

وجبة عشاء:

3/4 كوب قرنبيط محمص وبروكلي

3/4 كوب أرز بني

اليوم الثالث

إفطار:

أومليت مكون من 4 بياض بيض و 1 بيضة كاملة

1/4 كوب من البروكلي المفروم

مكعبات البصل وعيش الغراب والصلصة

غداء:

سلطة مكونة من 2 كوب خس مفروم

ربع دجاج مشوي مع كرفس مفروم ، وعيش الغراب المقطع

1 كوب حليب خالي الدسم

وجبة عشاء:

زبادى خالي الدسم

1 خرشوف متوسط مطهو على البخار

1/4 كوب حمص

اليوم الرابع

إفطار:

1 تفاحة + 2 كوب ماء

1 كوب بطيخ + 1-2 كوب ماء

غداء:

1 طبق سلطة (طماطم ، خيار + بنجر) + 1-2 كوب ماء

سمك مشوى

وجبة عشاء:

1 كوب مانجو + 2 كوب ماء

وعاء من البروكلي المسلوق + 1-2 أكواب من الماء

اليوم الخامس

إفطار:

2 كوب من الطماطم الناضجة وملعقة صغيرة من جبن البارميزان المبشور

غداء:

250 جرام لحم (من اختيارك) + 1 طماطم كبيرة و 1/2 كوب فطر مقطع

2 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبروش قليل الدسم

وجبة عشاء:

شوربة الطماطم (مطهوة في القليل من الزيت / السمن + الملح + الفلفل)

سمك السلمون المشوي

اليوم السادس

إفطار:

بيض مسلوق

6 ملاعق فول بدون زيت

ثمرة فاكهة

غداء:

برجر نباتي

سلطة مصنوعة من: 1 كوب سبانخ صغيرة

ملعقتان صغيرتان من جبن البارميزان المبشور،

1 كوب حليب خالي الدسم

وجبة عشاء:

1/2 كوب أرز بني

اليوم السابع

إفطار:

شريحتان من اللحم المشوى

خبز الحبوب الكاملة مع فواكه خالية من السكر

غداء:

سلطة مصنوعة من: 2 كوب سبانخ صغير ، قطع دجاج مشوي

3 شرائح أفوكادو

1 تفاحة

وجبة عشاء:

لحم مشوى قليل الدسم مع البصل والثوم والفلفل الحلو

1/2 كوب أرز بني

5 شرائح طماطم متوسطة مع 1 ملعقة صغيرة من كل من الزنجبيل المفروم

تساعد هذه الخطة على تجديد طاقة الجسم وهضم الكمية المناسبة من الكربوهيدرات والأطعمة التي تحتوي على البروتين كما أنه يساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى النصف.