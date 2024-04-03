الأرصاد: طقس حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21.