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الأرصاد: أجواء حارة بأغلب الأنحاء ونشاط رياح على القاهرة والوجه البحرى

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:42 ص
الأرصاد: أجواء حارة بأغلب الأنحاء ونشاط رياح على القاهرة والوجه البحرى طقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر  صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة على أغلب الأنحاء نهاراً أما ليلا وفي الصباح الباكر تظل الأجواء لطيفة .

وتابعت هيئة الأرصاد: كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع بالحرارة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف  ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 20.

 

 







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