أخبار × 24 ساعة.. وزير البترول: زيادة معدلات ضخ الوقود خلال موسم الأعياد

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزير البترول: زيادة معدلات ضخ الوقود فى السوق المحلية خلال موسم الأعياد

وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 صياغتها ستكون واضحة

وزارة الصحة: تقديم فحوص الكشف عن فيروس سى بين طلاب الإعدادية مجاناً

وزير البترول: مصر تستهدف استثمارات أجنبية كبيرة بالقطاع العام المالى المقبل

وزارة الزراعة: حديقة الأسماك بالزمالك مفتوحة للمواطنين فى الأعياد

وزارة الصحة: مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة تستهدف الأشخاص فوق 40 عاما

وزارة التضامن الاجتماعى تضئ مبناها بالأزرق احتفالا باليوم العالمى للتوعية باضطراب طيف التوحد

إضاءة مبنى وزارة التعليم باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمى للتوحد