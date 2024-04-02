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وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 صياغتها ستكون واضحة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:50 م
وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 صياغتها ستكون واضحة وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون واضحة في صياغتها ودون أخطاء، مشيرة إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد لكل سؤال 4 بدائل هذه البدائل أحدها الإجابة الصحيحة، وعلى الطالب أن يختار هذا البديل والذى يمثل الإجابة الصحيحة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: الأسئلة ستكون في المنهج الدراسى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، وتتضمن جميع جزئيات المقرر الدراسى.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.







وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة 2024

اخبار مصر

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تحويل الطلاب المتاخرين عن تسجيل الاستمارة إلى المنازل



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