وزارة الزراعة: حديقة الأسماك بالزمالك مفتوحة للمواطنين فى الأعياد

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن حديقة الأسماك بالجبلاية "الزمالك "مفتوحة أمام المواطنين خلال الأعياد وطوال العام وكذلك حدائق الحيوان في بعض المحافظات مثل الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.

أضافت الوزارة أن حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة ما زالا تحت التطوير من خلال التحالف المصري الذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وتحت إشراف الإتحادين الدولى والافريقي لحدائق الحيواني وبالتعاون مع أكبر مكاتب الاستشارية الهندسية العالمية.

وتعد "حديقة الحيوان " بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى افريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى" جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى إفريقيا"، و تبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل و تضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفاً تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.

‏‎ويستهدف مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الجاذبة للزوار ليصل إلى 14 منطقة بدلًا من 3 مناطق حاليًا، وكذا إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات.