كذبة أبريل.. ترامب يفاجئ مؤيديه بتعليق حملته الانتخابية

كتبت نهال أبو السعود

أرسل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2024 بريد الكترونى لمؤيديه جاء فيها أنا أعلق حملتي وتبين بعد ذلك أنها كذبة أبريل وهى طريقة جديدة تهدف لجمع أموال لحملته الانتخابية.





وبعث ترامب الذي يسعى للفوز على منافسه الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بهذه الرسالة إلى ناخبيه عبر البريد الإلكتروني، وبعد الضغط على الرابط يصل متلقو الرسالة إلى موقع يدعوهم إلى التبرع بمبلغ 5 دولارات أو 500 دولار أو 3300 دولار لحملة ترامب.

وكتب على الموقع بأحرف كبيرة هل اعتقدت فعلا أنني سأعلق حملتي؟ إنها كذبة أبريل!

ومنذ بضع سنوات، يتلقى الناخبون الأمريكيون الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية، لدعوتهم إلى المساهمة ماليا في الحملات الانتخابية.

وقام بايدن بإنشاء صندوق لحملته الانتخابية جمع ما يزيد عن 70 مليون دولار قبل المواجهة الجديدة مع ترامب في نوفمبر المقبل، وهو ما يزيد عن ضعف حجم التبرعات التي جمعها سلفه ويمنحه قدرة على إنفاق مبالغ أكبر على الإعلانات التلفزيونية والأسبوع الماضي، جمع 26 مليون دولار خلال مهرجان انتخابي في نيويورك شارك فيه الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.

فى المقابل، اضطر ترامب إلى تقسيم وقته بين حملته الانتخابية والمثول أمام المحاكم للدفاع عن نفسه في 91 تهمة جنائية موجهة ضده الا انه استطاع استخدام التغطية الإعلامية لجلسات المحاكمات وتحويلها الى منصات انتخابية.



ومن المتوقع أن يجمع المرشح الجمهوري البالغ 77 عاما، 33 مليون دولار خلال حملة جمع تبرعات في 6 أبريل في فلوريدا، وحصل ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري في بداية مارس بعد تفوقه على منافسته نيكي هايلي بفارق كبير في جميع ولايات الثلاثاء الكبير.