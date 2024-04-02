علا الشافعى: رئاسة تحرير اليوم السابع مفاجأة وعمرو الفقى من أبلغنى بالقرار

كتب محمد عبد العظيم

تحدثت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير "اليوم السابع"، ورئيس المحتوى الدرامى فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن اختيارها لرئاسة تحرير اليوم السابع، قائلة: "اختيارى رئيس تحرير كان خارج التوقعات تماما، ولم تكن مطروحة لأنه جرى العرف على غير ذلك.. مش بس علشان ست أنا كمان جاية من منطقة الفن وهذه المنطقة بعيدة دائما عن رئيس التحرير.. ويمكن أن نتولى حاجة متخصصة فى الفن".

وأضافت خلال حوارها فى برنامج "الوش التانى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على راديو أون سبورت FM 93.7: "بعض زملائى فى "اليوم السابع" تحدثوا معى عن تولى رئاسة التحرير وكان الموضوع هزار.. وأنا كنت رئيس تحرير تنفيذى ومسئولة عن تليفزيون "اليوم السابع" وكنا نقدم كل المنتجات مع إشرافى على قسمى الفن والمنوعات بجانب العمل فى المحتوى الدرامى.. واتصل بى الأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة، وقالى مبروك، وكنت وقتها فى اجتماع لجنة الدراما وأستاذ أكرم القصاص كلمني بلغني فى نفس التوقيت وعملنا اجتماع ثلاثي بحضورى وأستاذ عمرو الفقى وأستاذ أكرم".

وتابعت الكاتبة الصحفية علا الشافعي: "قعدت فترة مش مستوعبة القرار وايه بيحصل وأنا جزء من تجربة "اليوم السابع" من البداية، وهذا الأمر سهل عليا الأمور، وشاركت فى تأسيسها مع الكاتب الصحف خالد صلاح، وهو دفعتى وتركت "الحياة اللندنية" لأشارك فى تأسيس اليوم السابع.. وعارفة الناس والأجواء وماكينة العمل فى صالة التحرير".