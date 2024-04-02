اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 05:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. وزارة الزراعة: حديقة الأسماك بالزمالك مفتوحة للمواطنين بالأعياد

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الزراعة: حديقة الأسماك بالزمالك مفتوحة للمواطنين بالأعياد وزارة الزراعة - أرشيفية

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