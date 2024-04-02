حصاد الوزارات.. وزارة الزراعة: حديقة الأسماك بالزمالك مفتوحة للمواطنين بالأعياد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الزراعة: حديقة الأسماك بالزمالك مفتوحة للمواطنين فى الأعياد

وزارة الصحة: مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة تستهدف الأشخاص فوق 40 عاما

هيئة السكة الحديد: إيقاف قطارى 4230/ 4231 ركاب محرم بك/ الحمام والعكس

إنجازات 10 سنوات.. زيادة الجامعات إلى 109 ما بين حكومية وأهلية وخاصة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يهنئ الرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة

وزارة الهجرة تشارك باحتفال الكنيسة الأرمينية الكاثوليك بعيد القيامة المجيد

وزيرة البيئة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بالولاية الرئاسية الجديدة

وزير التعليم العالى يوجه بإيجاد بدائل محلية لمُستلزمات الإنتاج والصناعة