اليوم السابع
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وزيرة البيئة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بالولاية الرئاسية الجديدة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 02:13 م
وزيرة البيئة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بالولاية الرئاسية الجديدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوليه ولاية رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية متمنية له مزيد من التوفيق في قيادته للبلاد خلال الفترة القادمة بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة والتى ستنعكس على تحقيق رفاهية المواطن المصري وتقدم الدولة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن القيادة السياسية للبلاد خلال الفترة الماضية حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع البيئة في مصر، حيث كان سباقا في وضع البيئة ومواجهة تحدياتها على أجندة أولويات الدولة المصرية، ايمان بأهمية هذا الملف وإرتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المباشر على عجلة التنمية، فكانت توجيهات سيادته منذ اللحظات الأولى بتغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر، يتحول العمل البيئي من مجرد العمل على الحد من التلوث، إلى صون الموارد الطبيعية من أجل رفاهية المواطن والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وربط البيئة بمختلف المجالات التنمية وخاصة الاقتصاد، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.







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