الرئيس السيسى للمصريين: أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة الوطن (إنفوجراف)

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته أمام مجلس النواب اليوم، بتوجيه الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم صاحب الكلمة وصاحب القرار رمز الأصالة والعزة والصمود.

وأضاف الرئيس السيسى: "لكم جميعا يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير على تجديد الثقة لتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتــاح السيسى، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الرئيس السيسى: "دعونى ونحن فى ربوع هذا الصرح العريق الممثل لإرادة شعب مصر أن أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة فى بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة فى العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون متسلحين بعراقة تاريخ، لا نظير له بين البلاد وعزيمة حاضر، أشد رسوخا من الجبال وآمال مستقبل، يحمل بإذن الله.. كل الخير.. لبلدنا وشعبنا".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه منذ اليوم الأول الذى لبي فيه نداء الشعب وسعي لتحقيق إرادة المصريين التى أعلنوها جلية ساطعة مدوية، وتحركنا معا كرجل واحد.. لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار، أقسم أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بهـــا هــــو خياره الأول الأول، فـــوق أى اعتبـــار وذلك من خلال نهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التى واجهناها مؤكدا لكم، أن تماسك كتلتنا الوطنية، ووحدة شعبنا هى الضمانة الأولى، للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التى يستحقها.



