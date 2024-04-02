الرئيس السيسى يبدأ كلمته ويختتمها بآيتين من القرآن الكريم حول "المُلك"

محمد الجالى

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استفتاح كلمته وختامها أمام مجلس النواب اليوم بآيتين من القرآن الكريم.

وأدى الرئيس السيسى اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة بمقر مجلس النواب بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ الرئيس السيسى كلمته بقول الله تعالى:":قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك علي كل شئ قدير"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة: حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا.

وأضاف الرئيس السيسى أننا قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شىء آخر وهو التحدى الذى يفوز به دائما المعدن المصرى النادر الذى تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة.

وقال الرئيس السيسى، إن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نموا وتطورا كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد وبما نمتلكه من إصرار على أن لمصر الحق فى الحلم ولشعبها الحق فى الحياة الكريمة ولأمتها الحق فى المكانة العظيمة بين الأمم.

كما عاهد الرئيس السيسى، الله والشعب المصرى بأن يظل مخلصا فى عمله، لا ترى عينه سوى مصالح الشعب ومصلحة هذا الوطن متسلحا بعزيمة الشعب المصرى وأصله الطيب ومحافظا على العهد والوعد لمصر الحبـيبة، وشـــعبها العـزيــز وقبل كل شئ لله سبحانه وتعالي.

واختتم الرئيس السيسى كلمته بقول الله تعالى:"رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين".