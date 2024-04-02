الرئيس السيسى يرفع علم مصر بأطول سارى فى العالم من ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة رفع العلم على أطول "سارى علم" فى العالم، من ساحة الشعب بـ العاصمة الإدارية الجديدة، وأطلقت المدفعية 21 طلقة.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب التوقيع في سجل الشرف، وتم عزف النشيد الوطني.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أداء سلام الشهيد بالنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع إكليل من الزهور.

وكان الرئيس السيسي أدي اليمين الدستورية، في المقر الجديد لـ مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.