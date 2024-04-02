اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يرفع علم مصر بأطول سارى فى العالم من ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:30 م
الرئيس السيسى يرفع علم مصر بأطول سارى فى العالم من ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة رفع علم مصر على أطول سارى فى العالم من العاصمة الادارية
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة رفع العلم على أطول "سارى علم" فى العالم، من ساحة الشعب بـ العاصمة الإدارية الجديدة، وأطلقت المدفعية 21 طلقة.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب التوقيع في سجل الشرف، وتم عزف النشيد الوطني.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أداء سلام الشهيد بالنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع إكليل من الزهور.

وكان الرئيس السيسي أدي اليمين الدستورية، في المقر الجديد لـ مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.







عبد الفتاح السيسى

حلف اليمين للرئيس السيسي

موعد حلف اليمين للرئيس السيسي

حلف اليمين لرئيس الجمهورية

حلف اليمين للسيسي

مراسم حلف اليمين

ميعاد حلف اليمين

حفل تنصيب السيسى

مراسم تنصيب الرئيس السيسي

العاصمة الادارية الجديدة

تنصيب رئيس الجمهورية

حفل تنصيب السيسي ٢٠٢٤

تنصيب الرئيس السيسى

حفل تنصيب الرئيس السيسى

أداء اليمين الدستورية

حلف اليمين

مجلس النواب بالعاصمة الادارية

حلف اليمين السيسي

اطول سارى

اطول سارى فى العالم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة