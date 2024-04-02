أسعار الدواجن فى الأسواق بعد إطلاق مبادرة خفض الأسعار

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة هبوط على مدار اليومين الماضيين، حيث يسجل الكيلو 87 إلى 88 جنيها ويصل المستهلكين بين 95 إلي 96 جنيها، فى المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 97 حينها مقابل 105 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن فى بيان سابق، أنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك فى الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلى الجهات المعنية.