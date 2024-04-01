اتحاد منتجى الدواجن يتوقع مزيدا من الهبوط بالأسعار مع تدبير الدولار للأعلاف

كتب إسلام سعيد

توقع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، استجابة الأسواق لمبادرة الاتحاد بخفض سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة إلي 85 جنيها وسعر كرتونة البيض إلي 135جنيها وذلك بنسبة هبوط تصل إلي 15%.

وقال الزيني لـ"اليوم السابع" أن استقرار الإنتاج في السوق مع تدبير الدولار لاستيراد الاعلاف سيكون كلمة السر في استجابة الأسواق وهبوط الأسعار الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن العلف يمثل 75% من تكلفة إنتاج الفراخ لدى المنتجين.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، إلي أن الحكومة تعمل على توفير العملة الصعبة لاستيراد الاعلاف ومن هنا يبدأ الاستقرار في السوق وعودة دورات الإنتاج كاملة خلال الفترة القادمة.

وأضاف الزيني" نحن نخرج من موسم ذروة الارتفاع في الطلب خلال شهر رمضان، حيث يزداد الطلب والاستهلاك بين 30 إلي 35% ومع عودة انضباط الطلب مرة أخرى وتوفير الأعلاف وإعادة دورات الإنتاج فإن السوق سيستجيب ونشهد هبوطا حقيقيا في الأسواق للمستهلكين".

وشدد ثروت الزيني على أن انتظام الإنتاج وتقليل حلقات التداول ومبادرات اتحاد منتجي الدواجن بجانب توفير الأعلاف كلها عوامل تدفع في اتجاه واحد وهو خفض أسعار الفراخ في السوق وكذلك بيض المائدة.