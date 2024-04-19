فوز 3 طالبات بكفر الشيخ بمسابقة مصر في عيون أبنائها على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن فوز 3 طالبات في مسابقة مصر في عيون أبنائها المركز الأول، على مستوى الجمهورية، موجها الشكر للطالبات وأسرهم ومعلميهم وتوجيه عام التربية الفنية، نبيل محمد عبد الله مسعد، موجه عام التربية الفنية.

وأضاف عبد الله، فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، الطالبة شهد صبحي محمد عيسى، بمدرسة برج البرلس الثانوية الجديد بنات، إدارة برج البرلس، وفازت بالمركز الثالث الطالبتان نيفين رمضان سعيد شويته، ومريهان السيد راغب زيتون، بمدرسة فوه الإعدادية بنات، إدارة فوه التعليمية.

ووجه الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، الشكر للطالبات ومعلميهم، وموجه عام التربية الفنية، وكرم عبدالملك عبده، موجه أول مركزي التربية الفنية، وتوجيه إدارة برج البرلس، أحمد غالي وتوجيه إدارة فوه، محمد أبو حسين، ووليد القماح.



الطلاب الفائزون على مستوى الجمهورية في مسابقة أعرف بلدك