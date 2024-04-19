دراسة تأثير نظم الرى الحديث على إنتاجية المحاصيل بمشاركة وفد هولندى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، فعاليات الزيارة الميدانية لدراسة تأثير نظم الرى الحديث على إنتاجية المحاصيل الزراعية واستدامة المياه بمشاركة وفداً هولندياً، ضمن أعمال برنامج التعاون الدولى للأبحاث التطبيقية بين مصر وهولندا (جاكار) الذى يتم تنفيذه بالمحافظة، للوقوف على تجربة دراسة زراعة المحاصيل الزراعية بنظام الرى الحديث (الرى بالتنقيط) وتأثير ذلك على إنتاجية المحاصيل وخواص التربة والتوفير فى مستلزمات الإنتاج ومياه الرى.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يتم تنفيذه تحت مظلة مشروع التعاون المشترك بين مصر وهولندا (JCAR)، وتهدف الدراسة إلى تقييم أعمال تأثير نظم الرى الحديث على إنتاجية المحاصيل وملوحة التربة ومدى تأثير نظم الرى الحديث على كمية المنصرفة إلى المصارف والمياه الجوفية.

كما تضمنت الزيارة تنظيم يوم حقل بمنطقة شابة بمركز دسوق، تم خلالها عقد لقاءات مع المعنيين حول (تأثير التحول من الري السطحي إلى نظم الرى الحديثة على خواص الأراضى وإنتاجية المحاصيل الزراعية )، وذلك تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ.