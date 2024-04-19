خام برنت يصل إلى 90 دولارا بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران

فاطمة شوقى

أثرت الحلقة الجديدة من الصراع في الشرق الأوسط ، بعد شن إسرائيل هجوما على إيران ليلة أمس، على أسعار النفط في العالم، وتجاوز برميل النفط الخام عالى الجودة من خام برنت ، المستخدم كمرجع في أوروبا ، حاجز 90 دولارا اليوم الجمعة قبل افتتاح الأسواق بعد هذا الهجوم ، حسبما قالت صحيفة بيريدوديكو دي كانارياس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على وجه التحديد، ارتفع سعر برميل خام برنت أكثر من 4% ليصل إلى 90.72 دولارًا قبل افتتاح أسواق الأسهم الأوروبية، حسبما أفادت وكالة أنباء أوروبا.

وبالنظر إلى الوراء، شهد النفط الخام المرجعي للأسواق الأوروبية إعادة تقييم بأكثر من 14% حتى الآن هذا العام.



وكانت الخارجية الإسرائيلية طالبت سفاراتها حول العالم بالامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات بشأن التقارير التى تفيد بوقوع ضربة إسرائيلية جديدة داخل إيران، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

من جهة آخرى قالت الخارجية الإيطالية إنها تتابع التطورات بعد أنباء عن انفجارات في أصفهان الإيرانية وستناقش ذلك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.



وفى وقت سابق، هزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقالت شبكة سي إن إن أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.



من جهته، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.