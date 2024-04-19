اليوم السابع
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الجمعة، 19 أبريل 2024 12:44 م
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النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه

الجمعة، 19 أبريل 2024 11:24 ص
النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه وزارة النقل
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

 

ويأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

 







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