إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق بلبيس السلام بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شخصين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس - السلام بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كل من: "ياسر حمزة" 40 عاما، و"حمزة علي" 40 عاما، موظفين بشركة مراتب، مقيمين بمحافظة القليوبية، مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس - السلام بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.