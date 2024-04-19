أخبار مصر.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الثلاثاء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعا درجات الحرارة على كل الأنحاء اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مصر تجدد قلقها تجاه التصعيد الإيرانى الإسرائيلى المتبادل وتحذر من اتساع الصراع

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع فى إيران وسوريا.

الحكومة تنفى عودة العمل بنظام الـ"أون لاين" للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، انه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وقد تم نفي تلك الأنباء تماماً، وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل. شعبة المخابز: خفض أسعار الخبز السياحى من 30 لـ45% بداية من الأحد المقبل أعلنت الشعبة العامة للمخابز، عن التوافق على خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من الأحد المقبل بنسبة تتراوح بين 30-45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع). اقتصادية قناة السويس تجذب 128 مشروعًا باستثمارات 3 مليارات دولار خلال 9 أشهر أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح المنطقة في جذب 128 مشروعًا، بالمناطق الصناعية والموانئ في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليارات دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.