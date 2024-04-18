27 % انخفاضا بأسعار السلع الأساسية.. رسائل رئيس الوزراء (إنفوجراف)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تطبيق خفض أسعار الخبز الحر سيبدأ من يوم الأحد المقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.



رسائل رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

من جانبه قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، إن سعر الخبز السياحى زنة 80 جراما يصل لـ جنيه ونصف، وزنة 40 جراما يبلغ 75 قرشا، وزنة 25 جراما سيكون 50 قرشا.

وعن أسعار الفينو قال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن زنة 35 جراما سيكون بجنيه، ووزن 70 جراما سيكون بجنيه ونصف.