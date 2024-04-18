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غرفة صناعة الحبوب: الخبز السياحى 80 جراما بـ1.5جنيه والـ40 جراما بـ75 قرشا

الخميس، 18 أبريل 2024 05:48 م
غرفة صناعة الحبوب: الخبز السياحى 80 جراما بـ1.5جنيه والـ40 جراما بـ75 قرشا مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، إن سعر الخبز السياحى زنة 80 جراما يصل لـ جنيه ونصف، وزنة 40 جراما يبلغ 75 قرشا، وزنة 25 جراما سيكون 50 قرشا.

وعن أسعار الفينو قال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن زنة 35 جراما سيكون بجنيه، ووزن 70 جراما سيكون بجنيه ونصف.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، إن هناك استقرار فى أسعار السلع، والفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاستقرار فى أسعار السلع وخلق فرص العمل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحًا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.







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اليوم السابع بلس




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