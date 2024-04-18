محافظ أسيوط يهنئ المواطنين بمناسبة العيد القومي للمحافظة ويوجه بتكثيف الحملات الرقابية

أسيوط -هيثم البدرى

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التهنئة لأهالي أسيوط بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي تحتفل به في 18 أبريل من كل عام إحياءًا لذكرى انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799م، والتي تعيد للأذهان أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الزود عن تراب الوطن والدفاع عنه وحفظ سلامة أراضيه والتصدي لمحاولات العدوان الغاشمة تجاه وطننا الغالي.



وقال محافظ أسيوط، أننا اليوم نحيي ذكرى غالية على قلوبنا لافتا إلى أن هذه المناسبة التاريخية نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.



وأشاد المحافظ، بوطنية أبناء أسيوط وحبهم لبلدهم مصر وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرًا مهمًا لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن الأسيوطي لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء.

وكشف اللواء عصام سعد ،عن بعض تفاصيل ومظاهر احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي ستبدأ أولى فعالياته اليوم في تمام الساعة 11 صباحًا باستقبال اللواء هشام شندي رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية ،واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط في ديوان عام المحافظة لتبادل الدروع التذكارية ثم التوجه إلى قرية بني عديات لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء يعقبها تفقد وافتتاح بعض المشروعات.



وتستكمل المحافظة احتفالاتها بالعيد القومي مساءًا حيث سيتم تنظيم عرض كرنفالي أمام ديوان عام المحافظة بحضور جميع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وجميع طوائف المجتمع يتضمن عرض فيلم تسجيلي لأبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ثم فقرات وعروض فنية وفلكلورية متنوعة منها المزمار البلدي والفنون الشعبية ومسيرة لحاملي الأعلام والشباب ومسيرة الوحدة الوطنية لرجال الدين الاسلامي والمسيحي وطابور عرض يشارك فيه الشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم وفرق مديرية الثقافة وطلاب جامعة أسيوط وجامعة الأزهر وممثلين عن مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات وعرض مجمسات أمام المنصة كما يتم تنظيم كرنفال للاطفال بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط تنظمه مجموعة توشيبا العربي يتضمن ورش رسم وحفلات سمر للاطفال وتوزيع هدايا.



في سياق متصل، وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر في جميع مراكز ومدن المحافظة والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الجانب بمراقبة الأسعار والتأكد من خفض أسعار السلع بنسب وخاصة الدقيق وذلك بعد خفض سعر الطن حيث إنه من أهم وأبرز السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يستغني عنها المواطن.

كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته بتشكيل لجان من التموين والوحدات المحلية وبمتابعة من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للمرور الميداني ومراجعة مدى التزام المخابز السياحية على مستوى المحافظة بالأسعار والأوزان المقررة بعد تخفيض سعر الدقيق والتأكد من خفض أسعار رغيف الخبز الحر ومدى مطابقته للوزن المناسب والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فيه إلى جانب التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي ومعاقبة ومحاسبة المخابز غير المعلنة عن الأسعار والأوزان المناسبة للرغيف ونسبة التخفيض.



وأكد اللواء عصام سعد، إنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة مؤكدًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية.

وفي هذا الإطار شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ،وبمشاركة مسئولي الوحدات المحلية ومأموري الضبط القضائي محمد حسانين ومحمد عبدالعال ومحسن موسي ،ومحمد الأمير المتابعة الميدانية بالمحافظة وعاطف سيد مركز السيطرة بالمحافظة استهدفت المرور على المخابز السياحية والإفرنجية للتأكد من التزام أصحاب المخابز بتوحيد سعر رغيف الخبز ورغيف الفينو لتحقيق نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي.



وأوضح وكيل وزارة التموين، إنه بناءا على توجيهات الدكتاور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ،واللواء عصام سعد محافظ أسيوبط تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة أسعار الخبز السياحي بعد تخفيض سعر الدقيق استخراج 72% حيث تم الاتفاق مع أصحاب المخابز على أن الرغيف وزن 90 جرام يكون بجنيه واحد والرغيف وزن 65 جرام بمبلغ 75 قرش ووزن 45 جرام بمبلغ 50 قرش كما تم الاتفاق على أن الرغيف وزن 125جرام يكون بجنيهًا ونص وذلك عقب انخفاض سعر طن الدقيق وقد لاقت هذه المبادرة قبول من عدد كبير من أصحاب المخابز التي تم المرور عليها.

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