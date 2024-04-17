محافظة أسيوط تطلق حملة "شوف أسيوط" للترويج للمشروعات التنموية والسياحية

أسيوط -هيثم البدرى

أطلقت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة أسيوط، اليوم، الأربعاء، حملة ترويجية تحمل اسم "شوف أسيوط" لنشر صور وفيديوهات ومعلومات عن المشروعات القومية والتنموية والسياحية ومعالم المحافظة المتنوعة بالإضافة إلى أبرز أعلام المحافظة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق 18 أبريل من كل عام والذي يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط ضد الحملة الفرنسية عام 1799م.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، في بيان صادر عن إدارة الاعلام بالمحافظة اليوم إن المحافظة حظيت بإهتمام القيادة السياسية في برامج وخطط التنمية والمبادرات الرئاسية التنموية وخاصة مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الريف بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أسيوط من المحافظات العريقة والتي تعتبر عاصمة الصعيد لانها تحظى بموقع متميز في قلب صعيد مصر وتتميز بوفرة مواردها الطبيعية والبشرية ويوجد بها أكثر من 350 ألف فدان أراضي زراعية تجود بأفضل المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى أراضي الاستصلاح الزراعي وتتكون من 13 مركز وحي وبها حوالى 56 وحدة محلية قروية ممثلين في 235 قرية و1072 عزبة ونجع تبلغ مساحتها 25 ألف و926 كم2 ووعدد سكانها يبلغ حوالي 5 مليون نسمة فضلًا عن وجود مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة كتوسع عمراني وامتداد طبيعي لها من الناحية الشرقية والغربية لاستيعاب الزيادة السكانية بها.

وأشار محافظ أسيوط إلى وجود 7 مناطق صناعية بها وأحدثها منطقة الكوم الأحمر الصناعية بمركز البداري والتي يجرى تخطيطها وترفيقها بتكلفة 100 مليون جنيه لخدمة المنطقة وجذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشاد محافظ أسيوط، بحملة "شوف أسيوط" والتي أطلقتها إدارة الاعلام بالمحافظة ضمن الحملات الترويجية للمشروعات والانجازات التى تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر لفريق العمل ومطالبهم بتكثيف الجهود والتنسيق مع كافة الجهات والقطاعات بالمحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة وإتاحة الفرصة لمشاركة كافة مؤسسات المجتمع المجتمع المدني والشباب في الحملة.

وأشار محافظ أسيوط إلى المقومات الطبيعية والبشرية والمادية التي تحظى بها المحافظة والتي جعلتها قبلة للباحثين عن العلم والمعرفة من الطلاب والباحثين بمختلف محافظات الجمهورية نظرًا لوجود 6 جامعات بها على رأسها جامعتي أسيوط ،والأزهر بالاضافة إلى جامعة أسيوط الأهلية وجامعات بدر وسفنكس والجامعة التكنولوجية فضلًا عن مستشفيات جامعة أسيوط المتنوعة ومعهد جنوب مصر للأورام والذي يعد قبلة للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المدارس الحكومية والرسمية والدولية والخاصة.

وأصاف محافظ أسيوط ،أن المحافظة تذخر بوجود العديد من المواقع الأثرية الفرعونية والقبطية والاسلامية والرومانية بها وخاصة وجود محطتين لمسار رحلة العائلة المقدسة بها "دير المحرق بالقوصية ودير العذراء بدير درنكة" والتي تعد من أكبر نقاط الجذب السياحي بالمحافظة، ويقصدها السياح من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى المساجد التاريخية والوكالات الأثرية والمتاحف والقصور ذات الطراز المعمارى الفريد والمراسي السياحية على نهر النيل وترعة الابراهيمية.

وأضاف المحافظ، إنه يجرى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية التنموية على أرض المحافظة منها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرات البيئية ومشروعات قطاع البيئة وتدوير المخلفات ومشروع قناطر أسيوط الجديدة ومشروع قناطر ديروط الجديدة ومشروع مجمع انتاج البنزين ومشروع التكسير الهيدروجينى، ومحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة بالإضافة إلى مطار أسيوط الدولي ومستشفى أبوتيج النموذجي ومستشفيات منفلوط وديروط وحميات ديروط وساحل سليم الجارى تنفيذهم بتكلفة تجاوز المليارات، فضلا عن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة منها "النباتات البستانية كالرمان والنباتات العطرية كالريحان والشمر وانتاج عسل النحل" والتي يجرى تعظيم الاستفادة منها بإنشاء مصانع بالمحافظة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح محمود فوزي مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للمحافظة، إنه تم إطلاق حملة "شوف أسيوط" للتعريف بالمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة ونشر معلومات عن تلك المشروعات فضلًا عن أبرز المعالم السياحية بالمحافظة والتي سيتم نشرها بكافة وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الالكترونية من خلال فيديوهات تسجيلية للمشروعات وصور للمشروعات واستخدام الانفوجراف لإبراز تلك المعالم وأهميتها، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، حيث تم إصدار انفوجرافًا مصورًا يتضمن من 13 شريحة تبرز أهم المشروعات التنموية والقومية والمبادرات الرئاسية وأبرز المعلومات عن المحافظة ومعالمها الأثرية والسياحية ومواردها الزراعية والصناعية وأبرز المعالم الحضارية بالمحافظة على مر العصور، ولفت فوزي ، إلى أن قسم التوثيق والمعلومات بإدارة الاعلام يحرص على نشر المعلومات وإصدار الانفوجراف والنشرات والبيانات الاعلامية التي تهم المواطنين وتساعد على جذب وتشجيع الاستثمارات للمحافظة والترويج للمشروعات القومية والتنموية فضلًا عن تنظيم حملات التوعية والتثقيف للقضايا المجتمعية والبيئية والمشاركة المجتمعية وحث الشباب والمواطنين على المشاركة في المبادرات التنموية المختلفة وذلك عن طريق أكثر من 7 صفحات رسمية للمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





حملة شوف أسيوط (1)



حملة شوف أسيوط (2)