تأجيل محاكمة حسين الشحات بتهمة ضرب لاعب بيراميدز لـ 9 مايو

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، تأجيل اولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما، لجلسة 9 مايو للاطلاع.

وطالب دفاع المتهم حسين الشحات من المحكمة استدعاء كل من لاعبى النادى الأهلى طاهر محمد طاهر، رامى ربيعة، محمد مجدى أفشة، على معلول، سيد عبد الحفيظ، طاقم تحكيم مباراة الأهلى وبيراميدز بشأن ما جرى، واستدعاء محمود فتح الله إدارى، جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عامر حسين لجنة المسابقات، لسؤالهم عن واقعة إصدار قرار بإيقاف حسين الشحات وإحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط.

وتغيب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، اليوم عن حضور أولى جلسات المحاكمة كما لم يحضر محمد الشيبي لاعب نادى بيراميذر خلال جلسة اليوم.

تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز تتهم حسين الشحات بالاعتداء على اللاعب محمد الشيبى.

وفى بلاغ "الشيبي"، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.