حسين الشحات يتغيب عن حضور جلسة محاكمته فى قضية التعدى على لاعب بيراميذر

كتب كريم صحبى

تغيب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، اليوم عن حضور أولى جلسات محاكمته امام محكمة جنح مدينة نصر، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما.

كما لم يحضر محمد الشيبي لاعب نادى بيراميذر خلال جلسة اليوم.

تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز تتهم حسين الشحات بالاعتداء على اللاعب محمد الشيبى.

وفى بلاغ "الشيبي"، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.