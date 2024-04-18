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جنح مدينة نصر تستعد لنظر محاكمة حسين الشحات بتهمة ضرب لاعب بيراميدز.. صور

الخميس، 18 أبريل 2024 10:12 ص
جنح مدينة نصر تستعد لنظر محاكمة حسين الشحات بتهمة ضرب لاعب بيراميدز.. صور محكمة جنح مدينة نصر
كتب كريم صبحى

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تستعد محكمة جنح مدينة نصر، لنظر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما.

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الاستعداد لمحاكمة الشحات 

تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز تتهم حسين الشحات بالاعتداء على اللاعب محمد الشيبى.

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قاعة المحاكمة

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

 
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قاعة محاكمة حسين الشحات

 

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رول الجلسة

 







حسين الشحات

محاكمة حسين الشحات

محمد الشيبي

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محكمة جنح مدينة نصر

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الشيبى

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