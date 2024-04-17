7 خرافات لا تصدقها حول دهون البطن

كتبت مروة هريدى

عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان، فمن المهم جدًا فصل المعلومات عن الخرافات، ويتطلب فقدان الوزن المستدام اتباع نهج شامل، بما في ذلك تدريب القوة إلى جانب تمارين القلب، لبناء العضلات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، والوقوع في الخرافات الشائعة حول كيفية التخلص من دهون البطن، يمكن أن يؤدي إلى الإحباط وخيبة الأمل، مما يؤكد الحاجة إلى استراتيجيات قائمة على الأدلة لتقليل تلك الدهون بشكل فعال، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الخرافة: تمارين البطن تقلل من دهون البطن

الحقيقة: التمارين المستهدفة مثل تمارين البطن لا تحرق دهون البطن على وجه التحديد، حيث لا يحرق الجسم الدهون من مناطق محددة بشكل انتقائي، فقط يقلل من مخازن الدهون بشكل متناسب في جميع أنحاء الجسم.

الخرافة: الأطعمة الخالية من الدهون تضمن معدة مسطحة

الحقيقة: قم بإعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة وإدارة الوزن، حيث يعد دمج نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية أمرًا ضروريًا للحصول على معدة مسطحة والحفاظ عليها.

الخرافة: الكربوهيدرات هي عدو المعدة المسطحة

الحقيقة: الكربوهيدرات الصحية ضرورية للحصول على الطاقة ولا ينبغي التخلص منها.، فالكربوهيدرات لا تسبب السمنة بطبيعتها، إنما يعتمد ذلك على الجودة والكمية.

الخرافة: شاي التخلص من السموم فعال في فقدان دهون البطن

الحقيقة: في حين أن شاي التخلص من السموم قد يسبب فقدانًا مؤقتًا للوزن المائي، إلا أنه لا يستهدف الدهون ويمكن أن يكون ضارًا للجسم.

الخرافة: تخطي الوجبات يؤدي إلى معدة مسطحة

الحقيقة: تخطي الوجبات يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ويمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق، مما يعيق أهداف فقدان الدهون.

الخرافة: المكملات الغذائية يمكن أن تقضي بسرعة على دهون البطن

الحقيقة: لا توجد حبة سحرية لخسارة الدهون، يجب أن تكمل المكملات الغذائية نظامًا غذائيًا متوازنًا مع ممارسة التمارين الرياضية.

الخرافة: الدايت القاسي أسرع طريقة لخسارة دهون البطن

الحقيقة: قد تؤدي الأنظمة الغذائية القاسية إلى فقدان مؤقت للوزن، لكنها غير مستدامة ويمكن أن تؤدي إلى فقدان العضلات وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي.