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هل تستهلك ما يكفى من فيتامين E؟ تعرف على أهم مصادره الغذائية

الأربعاء، 17 أبريل 2024 08:00 ص
هل تستهلك ما يكفى من فيتامين E؟ تعرف على أهم مصادره الغذائية فيتامينات
كتبت مروة هريدى

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يعتبر فيتامين E أو هـ أحد الفيتامينات الضرورية التي يحتاجها الجسم من أجل صحة جيدة، حيث يعمل فيتامين E على تعزيز وظيفة المناعة ويمنع تكون الجلطات في شرايين القلب، فيما يعتبر الدور الرئيسي لفيتامين E هو العمل كمضاد للأكسدة، والتخلص من الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

توضح جامعة هارفارد أن الجرعة الغذائية الموصى بها من قبل  (RDA) لفيتامين E للذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عامًا فما فوق هى 15 ملج يوميًا، بما في ذلك النساء الحوامل، علاوة على ذلك، تحتاج النساء المرضعات إلى 19 ملج من فيتامين E يوميًا.

هل تستهلك ما يكفي من فيتامين E؟

تحقق من أنك تحصل على ما يكفى من المصادر الغذائية الغنية بفيتامين E والتي يتم إعدادها باستخدام مصادر غذائية طبيعية لفيتامين E.

وإليك بعض الوصفات اللذيذة والغنية بفيتامين E:
 

سلطة المانجو والأفوكادو، حيث أن المانجو غنية بفيتامين E ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، بينما تحتوي حبة أفوكادو واحدة (201 جرام) على 4.16 ملجم من فيتامين E.

دقيق الشوفان بزبدة الفول السوداني والجوز مع بذور عباد الشمس، حيث يحتوي الجوز على نسبة عالية من فيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

يعتبر الحمص مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم ويحتوي أيضًا على فيتامين E، حيث يحتوي 100 جرام من الحمص على 0.35 ملجم من فيتامين E.

 







فيتامين E

فوائد فيتامين E

احماض اوميجا 3

مصادر فيتامين E

زبدة الفول السودانى

فوائد الافوكادو

فوائد المانجو




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