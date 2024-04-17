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سعر الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 40 جنيها وتوقعات بمزيد من الهبوط

الأربعاء، 17 أبريل 2024 03:00 م
سعر الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 40 جنيها وتوقعات بمزيد من الهبوط الجنيه الذهب- أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهد سعر الجنيه الذهب في مصر هبوطا بحوالي 40 جنيها، بعد انخفاض أسعار الذهب عيار 21 في مصر بحوالي 5 جنيهات، مما ساهم في هبوط سعر الجنيه الذهب من 26080 إلى 26040 جنيها الآن بدون مصنعية.

وتشهد أسعار مصنعيات الجنيه الذهب في مصر ثبات ملحوظ بين 270 إلى 432 جنيها لأعلى مصنعية في الشركات المنتجة للجنيهات والعملات المغلفة، في حين تسجل مصنعية الجنيه الذهب البلدي بين 250 إلى 270 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم الوسائل الاستثمارية في الأسواق وقفز الطلب عليها بصورة كبيرة في السنوات الماضية، ليصبح الجنيه الذهب رقم كبير في معادلة الاستثمار في سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب في مصر يزن 8 جرامات من العيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر، ويتم احتساب سعره من خلال معادلة سعرية بضرب الرقم 8 وهو وزن الجنيه في سعر عيار 21 ويكون الناتج سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية.

ويتوقع متعاملون في السوق مزيد من الهبوط في سعر الجنيه الذهب بالتزامن مع استمرار تراجع الذهب عيار 21 بسبب تراجع الدولار في البنوك.

 







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