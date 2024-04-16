أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 فى مصر.. هبوط جميع الأعيرة

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء والتي تسجل مستويات 3260 جنيها للجرام من عيار21 وقت صياغة هذه السطور بعد تسجيل مستويات 3280 جنيها مستهل تعاملات أمس مع استمرار تذبذب حركة الذهب عالمياً ومحليا بهبوط بلغ 20 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3749 جنيها.



عيار 21 يسجل 3280 جنيها.



عيار 18 يسجل 2811 جنيها.



عيار 14 يسجل 2187 جنيها.



الجنيه الذهب 26240 جنيها.



سعر الذهب العالمي



افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع محدود لتسيطر التحركات العرضية على حركة المعدن النفيس وذلك على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى بداية قوية للذهب هذا الأسبوع بسبب الهجمات الإيرانية على الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتتداول أسعار الذهب الفوري حالياً حول المستوى 2350 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2372 دولار وأدنى مستوى عند 2344 دولار للأونصة ليسجل ارتفاع محدود بنسبة 0.2%.

ويأتي هذا بعد أن سجل سعر الذهب العالمي يوم الجمعة الماضية أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة، مسجلا ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% وهو الأسبوع الرابع على التوالي في المكاسب.