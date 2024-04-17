رفح الجديدة.. مدينة مصرية على الحدود الشرقية تستعد لاستقبال السكان.. صور

رفح ـ محمد حسين

تستعد مدينة رفح المصرية الجديدة علي حدود مصر الشرقية بشمال سيناء، لاستقبال الآلاف من سكانها فى وحدات سكنية مجهزة كاملة المرافق وفرتها الدولة المصرية.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن عن طرح مدينة رفح الجديدة أمام المواطنين خلال احتفال المحافظة بالعيد القومى 25 أبريل القادم.

وأكد المحافظ أن الأولوية الأولى فى التقديم ستكون لأهالى مدينة رفح، والأولوية الثانية ستكون لأهالى الشيخ زويد، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى الاهتمام بمختلف قرى المحافظة وخاصة القرى والتجمعات العائدة.

وتم إنشاء مدينة "رفح الجديدة" كبديل لمدينة رفح القديمة، وتوضح بياناتها أنها تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوى، وكافة الخدمات المطلوبة فى أى مدينة حديثة، والمرحلة الأولى تضم 1400 وحدة سكنية اكتمل تنفيذها، من إجمالى نحو 4500 وحدة بالمرحلة الأولى.

ومدينة رفح الجديدة تقع بالقرب من قرية الوفاق، وتقام على مساحة 1.5 كيلو مترا * 1.4 كيلو مترا، وتتكون فى مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضى و3 طوابق علوية بإجمالى 10016 وحدة سكنية، و400 بيت بدوى دور واحد على مساحة 200 متر لكل بيت "140 مترا للمبانى و60 مترا فضاء".

كما أن رفح الجديدة تحتوى على منطقة خدمات مركزية عبارة عن: مستشفى، مسجد، دار مناسبات، نقطة شرطة، مطافئ، بريد، سنترال، مخبز، محطة أتوبيسات مركزية، سوق تجارى، مجمع مدارس، وخدمات أخرى متنوعة، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وباقى مرافق البنية التحتية بالمدينة.

والمدينة تتوفر بها خدمات متنوعة ومنها سنترال دورين ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومكتب بريد ومخبز ومحطة بنزين والمسجد، و7 مبانى خدمية وحضانات، وخط مياه الرئيسى لتغذية المشروع، ومحطة معالجة الصرف الصحى للمدينة.

ومدينة رفح الجديدة هى المدينة الأحدث فى مصر وتحمل اسم رفح هى من المدن الجديدة التى تنشئها الدولة من خلال هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده أنشأت لاستيعاب سكان مدينة رفح، وتقع إنشاءات المدينة على مساحة 536 فدانا على الطريق الدولى رفح العريش عند منطقة الوفاق.

ومقررا وفقا لمخطط المدينة إنشاء 400 بيت بدوى على مساحة 130 مترا + 150 مترا وسُوَر، ومنطقة خدمات مركزية تشمل مبانى خدمية للمدينة منوعة ما بين تجارية رياضية تعليمية، ومحطة بنزين ومخبز ونقطة شرطة ونقطة مطافئ وسنترال وبريد وخلافه.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى فى 1 مارس 2018 إشارة البدء فى إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، فى محافظة شمال سيناء، وسبق فى 15 يوليو 2015، أن وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 535.61 فدانًا، من الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة مدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء، وجاء القرار فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بإضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، وإنشاء مدن جديدة نموذجية تجمع بين الفكر الحديث فى الإنشاءات والفكر الاقتصادى، وبما يتماشى مع طبيعة الحياة فى سيناء، ووفقًا لرغبات المواطنين لتكون نواة لمدن أخرى يمكن إنشاؤها على هذا الطراز.

انشاءات رفح



مدينة رفح الجديدة



من المدينة الجديدة



من مراحل انشاء المدينة



