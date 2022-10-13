اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:53 م
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الانتهاء من بناء قرية الصيادين و84 عمارة بمدينة رفح الجديدة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:42 م
الانتهاء من بناء قرية الصيادين و84 عمارة بمدينة رفح الجديدة قرية الصيادين
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الانتهاء من قرية الصيادين  بغزيوان على ساحل بحيرة البردويل، لافتا إلى أنه تم توصيل الكهرباء والطريق من قرية السادات  حتى اغزيوان من الخطة الاستثمارية  للمحافظة.

وتابع محافظ شمال سيناء فى تصريحات له عبر إذاعة شمال سيناء المحلية اليوم الخميس بقوله: "هناك  قصور فى موضوع النظافة بمدينة العريش، ويتم خصم مبالغ من الشركة عن التقصير وهناك خطوات آخرى سيتم اتخاذها فى هذا المجال".

أشار محافظ شمال سيناء فى تصريحاته، إلى أنه تم الإنتهاء من بناء 84 عمارة سكنية برفح الجديدة،  وسيتم الانتهاء تماما من المرافق خلال الشهرين القادمين.


شمال سيناء

العريش

رفح

قرية الصيادين



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