طرح المرحلة الأولى من وحدات إسكان مدينة رفح الجديدة 25 أبريل الجارى.. صور

رفح - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، أنه سيتم طرح المرحلة الأولي من مدينة رفح الجديدة في 25 أبريل الجارى، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة ولمدة شهر.

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ واللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، مدينة رفح الجديدة. وأكد المحافظ علي اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها مدينة رفح الجديدة، والتي تم إنشاؤها لتوفير السكن الملائم لأهالي رفح بعد الفترة العصيبة التي مروا بها ورغبة الدولة في إعادة الحياة الطبيعية على أرض سيناء.

وأضاف المحافظ، أنه تم إنشاء مدينة رفح على 3 مراحل، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولي بعدد 272 عمارة سكنية، بالإضافة الي منطقة خدمات رئيسية تشمل كل المرافق الخدمية وهي مسجدين ومدرستين للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي.

أشار المحافظ، إلي أنه يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بعدد 578 عمارة، بالإضافة إلي مبني المجمع الخدمي الحكومي والذي يشمل كل المديريات وكذا مناطق خدمات وهي عدد 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي وإعدادي ومدرستين ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام ونادي رياضي وحديقتين مركزيتين وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية.

من جانبه، أكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه سيتم طرح المرحلة الأولي من مدينة رفح الجديدة في 25 أبريل الجاري بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة ولمدة شهر، إذ سيتم الطرح للمرحلة الأولي "أسبقية أولي" بعدد 41 عمارة سكنية (أرضي و3 طوابق) بإجمالي عدد 656 وحدة سكنية كل منها عبارة عن 3 غرف وصالة بمساحة 120 مترا مربعا.

وأضاف الخولي، أنه سيتم تخصيص نسبة 10% لأسر الشهداء والمصابين من أهالي رفح حتى الدرجة الأولي، 5% للأفراد من ذوي الهمم من أهالي رفح "دور أرضي"، 5% للمحافظة" سكن اداري/جهات حكومية/هيئات حكومية" بالثمن، 80% لعموم أهالي مدينة رفح والعاملين بها على ان تكون الإقامة دائمة قبل عام 2014. وأشار اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، الى اهتمام الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها والقيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، مؤكدًا على أن الدولة تضخ مليارات الجنيهات لتنمية وتعمير سيناء.



المرحلة الاولي من مدينة رفح الجديدة (4)



المرحلة الاولي من مدينة رفح الجديدة (5)



المرحلة الاولي من مدينة رفح الجديدة (1)



المرحلة الاولي من مدينة رفح الجديدة (2)