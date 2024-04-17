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الرئيس السيسى: نحن أمام وضع إقليمى بالغ التوتر والخطورة ويهدد أمن ومستقبل شعوبنا

الأربعاء، 17 أبريل 2024 06:30 م
الرئيس السيسى: نحن أمام وضع إقليمى بالغ التوتر والخطورة ويهدد أمن ومستقبل شعوبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر حذرت كثيرًا ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة، على الأشقاء في فلسطين المحتلة وإنما كذلك مما ستجره لا محالة من اتساع للصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد فتتسع دائرته لتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة.

وأضاف الرئيس السيسى: "شهدت المنطقة على مدار الأشهر القليلة الأخيرة تبعات بالغة لاستمرار هذه الحرب حيث تمتد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة فأصبحنا أمام ما نشهده اليوم من وضع إقليمي بالغ التوتر والخطورة يضع أمن واستقرار ومستقبل شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد".


جاء ذلك خلال كلمك الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى المشترك مع عاهل البحرين بقصر الاتحادية اليوم.







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