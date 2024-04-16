7 استراتيجيات فعالة للتغلب على التوتر والقلق من الطب النفسى

كتبت فاطمة خليل

أصبح التوتر والقلق من المشاكل الشائعة بشكل كبير لكثير من الناس من ضغوط العمل إلى المسئوليات الشخصية، لكن اتخاذ خطوات استباقية لإدارة التوتر والقلق يمكن أن يحسن بشكل كبير صحتك النفسية بشكل عام، وفى هذا التقرير نتعرف على استراتيجيات فعالة لمساعدتك على التعامل مع التوتر والقلق، بحسب موقع تايمز ناو.

تمارين التنفس العميق

يمكن أن تساعد تقنيات اليقظة الذهنية، مثل تمارين التنفس العميق، على تهدئة العقل وتقليل مستويات التوتر. خذ بضع دقائق كل يوم للجلوس بهدوء والتركيز على أنفاسك. ثبت أن التأمل الذهني يقلل من إنتاج هرمونات التوتر ويزيد من مشاعر الاسترخاء والرفاهية.

حافظ على نشاطك

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ليست مفيدة لصحتك البدنية فحسب، بل لصحتك العقلية أيضًا. يطلق النشاط البدني مادة الإندورفين، وهي مواد طبيعية ترفع المزاج. سواء كنت تريد المشي أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، ابحث عن الأنشطة التي تستمتع بها واجعلها جزءًا منتظمًا من روتينك. اهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية

من الضروري جعل الرعاية الذاتية أولوية، خاصة في أوقات التوتر. خصص وقتًا كل يوم للقيام بشيء تستمتع به، سواء كان ذلك قراءة كتاب، أو الاستحمام، أو قضاء الوقت مع أحبائك. يمكن أن يساعد الانخراط في الأنشطة التي تجلب لك السعادة والاسترخاء في تقليل مشاعر القلق وتعزيز الشعور بالرفاهية.

إنشاء حدود صحية

إن تعلم قول لا ووضع الحدود أمر بالغ الأهمية لإدارة التوتر والقلق. لا بأس في رفض المسؤوليات أو الالتزامات الإضافية إذا شعرت بالإرهاق. حدد أولويات احتياجاتك الخاصة وكن حازمًا بشأن حدودك. يمكن أن يساعد وضع الحدود في منع الإرهاق والتأكد من أن لديك الوقت والطاقة للتركيز على ما يهمك حقًا.

الحد من التعرض للمحفزات المجهدة

في العصر الرقمي اليوم، من السهل أن تشعر باستمرار بالمعلومات والمحفزات. قلل من تعرضك لمصادر التوتر، مثل تحديثات الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة قبل النوم. ضع حدودًا لوقت الشاشة وحدد فترات معينة للاسترخاء والانفصال عن التكنولوجيا.

اطلب الدعم

لا تخف من التواصل للحصول على الدعم عندما تشعر بالإرهاق. تحدث إلى الأصدقاء أو أفراد العائلة أو أخصائي الصحة العقلية حول ما تعاني منه.

ممارسة الامتنان

إن تنمية الشعور بالامتنان يمكن أن تساعد في تحويل تركيزك بعيدًا عن الضغوطات ونحو الجوانب الإيجابية في حياتك. خذ وقتًا كل يوم للتفكير في الأشياء التي تشعر بالامتنان لها، سواء كان ذلك صديقًا داعمًا أو غروب الشمس الجميل أو وجبة لذيذة. يمكن أن يكون الاحتفاظ بمذكرة الامتنان طريقة مفيدة لتتبع الأشياء الجيدة في حياتك والاعتراف بها.