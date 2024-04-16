نيران ضخمة تلتهم مبنى بورصة كوبنهاجن التاريخى.. فيديو

وكالات

اندلع حريق ضخم في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاجن القديمة، المشيّد في القرن السابع عشر، مما أدى إلى انهيار برجه الشهير.

وبحسب موقع سكاى نيوز، تنشط خدمات الإنقاذ الدنماركية في الموقع، حيث تحيط سيارات الإطفاء بالمبنى الذي يضم حاليا غرفة التجارة الدنماركية، بالقرب من البرلمان.

ويخضع المبنى حاليا لأعمال تجديد احتفالا بمرور 400 عام على تشييده.

A #fire hit #Copenhagen's Old Stock Exchange, one of the #Danish capital's most iconic buildings, engulfing its spire, which collapsed onto the roof. pic.twitter.com/qa0Z5y90e7 — Ifeng News (@IFENG__official) April 16, 2024

وكتب وزير الثقافة الدنماركي ياكوب إنغل شميدت على منصة إكس، صور مروعة تردنا من مبنى البورصة هذا الصباح. 400 سنة من الإرث الثقافي الدنماركي تحترق.

وكتبت شرطة العاصمة الدنماركية على منصة إكس، بسبب حريق في بورسن (مقر البورصة القديمة)، نحن موجودون بكثافة في وسط كوبنهاجن، موضحة أنها أغلقت أجزاء من المدينة أمام حركة المرور.

وقالت غرفة التجارة الدنماركية إننا أمام مشهد رهيب، مبنى البورصة يحترق. يُطلب من الجميع الابتعاد عن المنطقة المحيطة بسلوتسهولمن. عناصر الإطفاء موجودون في الموقع.

وأضاف وزير الثقافة، كم هو مؤثر أن نرى كيف يعمل موظفو (مبنى البورصة القديم) والأشخاص الطيبون من خدمات الطوارئ وسكان كوبنهاجن معاً لإنقاذ الكنوز الفنية والصور المميزة من المبنى المحترق.

وقد بنيت بورصة كوبنهاجن بأمر من الملك كريستيان الرابع بين عامي 1619 و1640، مما يجعلها واحدة من أقدم المباني في المدينة.