نيران ضخمة تلتهم مبنى بورصة كوبنهاجن التاريخى.. فيديو

اندلع حريق ضخم في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاجن القديمة، المشيّد في القرن السابع عشر، مما أدى إلى انهيار برجه الشهير.

وبحسب موقع سكاى نيوز، تنشط خدمات الإنقاذ الدنماركية في الموقع، حيث تحيط سيارات الإطفاء بالمبنى الذي يضم حاليا غرفة التجارة الدنماركية، بالقرب من البرلمان.

ويخضع المبنى حاليا لأعمال تجديد احتفالا بمرور 400 عام على تشييده.

