ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 16/4/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:56 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:23 م

موعد صلاة العشاء 7:43

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:58 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:29 م

موعد صلاة العشاء 7:51 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:51

موعد صلاة الظهر 11:51 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:41 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:48

وقت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:09 م

وقت صلاة العشاء 7:27 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:59 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:28



