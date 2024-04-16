جامعة كفر الشيخ تشارك فى دورة الغوص بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشارك إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، في دورة الغوص (نجمة أولى)، والتي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه الدورة تعد فرصة مميزة لطلبة الجامعة لتعلم مهارات جديدة واكتساب خبرات قيّمة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما تساهم في تعزيز روح الانتماء الوطني لديهم وحبهم للطبيعة، كما تهدف الدورة إلى تعزيز روح التواصل والتفاعل مع حياة الخلاء والطبيعة، وتنمية مهارات القيادة والاعتماد على النفس لدى المشاركين، وإكسابهم خبرات ومعارف جديدة في مجال الغوص.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن برنامج الدورة يتضمن استقبال وتسكين المشاركين في المدينة الشبابية بأبي قير، وافتتاح الدورة وتعريف المشاركين بأهدافها وأغراضها، وشرح نظام التأهيل في الدورة، وإقامة حفل سمر، وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالغوص، مثل: التعرف على معدات الغوص وأنواعها، تعلم مهارات الغوص الأساسية، تنفيذ غطسات بحرية، التعرف على الحياة البحرية، اكتساب مهارات الإسعافات الأولية في حالات الغرق.

جدير بالذكر أن الدورة تُقام خلال الفترة من 13 إلى 19 أبريل الجاري بمقر مركز غوص الكشافة البحرية بمركز الفريق بحري محمد انور عبد اللطيف بالإسكندرية البحري، بمشاركة مجموعة متميزة من قادة الكشافة البحرية المصرية.



جامعة كفر الشيخ تشارك في دورة الغوص ( نجمة أولى ) للجوالين والجوالا



فريق كفر الشيخ المشارك في دورة الغوص



فريق كفر الشيخ للغوص