اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 07:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة كفر الشيخ تشارك فى دورة الغوص بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 07:16 م
جامعة كفر الشيخ تشارك فى دورة الغوص بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة جانب من المشاركة
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشارك إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، في دورة الغوص (نجمة أولى)، والتي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه الدورة تعد فرصة مميزة لطلبة الجامعة لتعلم مهارات جديدة واكتساب خبرات قيّمة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما تساهم في تعزيز روح الانتماء الوطني لديهم وحبهم للطبيعة، كما تهدف الدورة إلى تعزيز روح التواصل والتفاعل مع حياة الخلاء والطبيعة، وتنمية مهارات القيادة والاعتماد على النفس لدى المشاركين، وإكسابهم خبرات ومعارف جديدة في مجال الغوص.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن برنامج الدورة يتضمن استقبال وتسكين المشاركين في المدينة الشبابية بأبي قير، وافتتاح الدورة وتعريف المشاركين بأهدافها وأغراضها، وشرح نظام التأهيل في الدورة، وإقامة حفل سمر، وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالغوص، مثل: التعرف على معدات الغوص وأنواعها، تعلم مهارات الغوص الأساسية، تنفيذ غطسات بحرية، التعرف على الحياة البحرية، اكتساب مهارات الإسعافات الأولية في حالات الغرق.

جدير بالذكر أن الدورة تُقام خلال الفترة من 13 إلى 19 أبريل الجاري بمقر مركز غوص الكشافة البحرية بمركز الفريق بحري محمد انور عبد اللطيف بالإسكندرية البحري، بمشاركة مجموعة متميزة من قادة الكشافة البحرية المصرية.

جامعة كفر الشيخ تشارك في دورة الغوص ( نجمة أولى ) للجوالين والجوالا
جامعة كفر الشيخ تشارك في دورة الغوص ( نجمة أولى ) للجوالين والجوالا

 

فريق كفر الشيخ المشارك في دورة الغوص
فريق كفر الشيخ المشارك في دورة الغوص

 

فريق كفر الشيخ للغوص
فريق كفر الشيخ للغوص

 

مشاركة فريق من جامعة كفر الشيخ
مشاركة فريق من جامعة كفر الشيخ

 







كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

كشافة بحرية مصرية

كليات الجامعة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة