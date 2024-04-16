رئيس جامعة كفر الشيخ: بدء تجهيز الكليات للامتحانات العملية والنظرية للترم الثانى

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وايمن السعيد، مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

واستهل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس بتقديم خالص التهنئة لأسرة جامعة كفرالشيخ، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع العاملين بالجامعة، والطلبة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الجميع أعوامًا عديدة بالخير واليمن والبركات، كما قدم خالص التعازي في وفاة والدة الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، موجهاً بضرورة متابعة وانتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة، ومتابعة تحديث الموقع الإلكتروني للجامعة وكلياتها ومعاهدها.

وأكد الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على بدء تجهيز كليات الجامعة للامتحانات العملية والنظرية للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 طبقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتأكيد على مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية طبقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتأكيد على الالتزام بتشكيل لجان الممتحنين والمصححين طبقاً للقانون رقم (49) لسنة 72 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، والتأكيد على عدم السماح بسفر السادة أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على ترشيد الإنفاق والعمل على زيادة الموارد الذاتية لكليات الجامعة ووحداتها، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي لحل المشكلات المجتمعية ومشكلات قطاع الصناعة والتقدم للحصول على تمويل المشروعات البحثية من المصادر المحلية والدولية، وتشجيع عقد بروتوكولات التعاون مع الشركات والمصانع والمؤسسات التنفيذية والمجتمعية.

وناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وخصوصاً ما يخص الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري والأسرة المصرية، والتأكيد على المسئولية المجتمعية للجامعة ودعم أنشطة القوافل الطبية البيطرية والزراعية والقوافل الشاملة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا.

أيضا ناقش المجلس ضرورة الاهتمام بالتصنيفات الدولية والتي تعكس جودة العملية التعليمية وتعمل على جذب العديد من الطلاب من كافة دول العالم فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، والعمل على استحداث وتطوير المجلات العلمية لكليات ومعاهد الجامعة المختلفة والعمل على اشتراكها في دور النشر العالمية لدخولها التصنيف العالمي للدوريات والمساهمة في دعم الموارد الذاتية، وتعظيم الاستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص وتطوير أدائها وتسويق خدماتها الإنتاجية والاستشارية والتدريبية.